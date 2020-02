Fausto Leali a Sanremo: età, altezza, moglie e figli del cantante di “Io amo”

Sarà a Sanremo 2020 Fausto Leali. Canterà con Michele Zarrillo Deborah, storico pezzo del 1968. Un duetto che promette scintille, anche per la scelta della canzone che Leali interpretò sul palco dell’Ariston insieme a Wilson Pickett.

Fausto Leali: età, altezza e carriera

Nasce a Nuvolento, in provincia di Brescia, il 29 ottobre 1944. Ha dunque 75 anni e ne compirà 76. E’ alto 1, 67 centimetri, una bassa statura che non gli ha impedito di avere un successo anche televisivo.

Studia chitarra sin dall’infanzia. Il suo primo maestro è Tullio Romano. A 14 anni viene ingaggiato nell’orchestra di Max Corradini. Nel 1961 incide il suo primo 45 giri, con lo pseudonimo Fausto Denis. Nello stesso anno scrive e incide la canzone Amarti così. In seguito, nascerà il sodalizio con la band “I Novelty”. Incide diversi dischi, tra i quali le due cover dei Beatles Please Please Me e Lei ti ama (She Loves You).

Nel 1965 con i Novelty partecipa, come gruppo spalla, alle 3 date dell’unico concerto italiano dei Beatles. Incomincia quindi a dedicarsi alla musica nera, in particolare al soul, che ben si addice alle caratteristiche della sua voce. Non a caso viene soprannominato “negro bianco”. Nel 1967 arriva il suo primo vero successo con “A chi”, versione italiana della canzone statunitense Hurt, tradotta da Mogol.

Gli anni ’80 e i grandi successi

Gli anni ’80 sono quelli del successo definitivo e della consacrazione artistica. Nel 1987 Fausto Leali al Festival di Sanremo canta il brano “Io amo”, scritto e prodotto da Toto Cutugno. Il brano si classifica al 4º posto nella serata finale e vende oltre 400.000 copie conquistando 2 dischi di platino e il secondo gradino del podio nella classifica dei singoli italiani. L’anno dopo è di nuovo sul palco dell’Ariston con “Mi manchi”, firmata da Franco Fasano e da Fabrizio Berlincioni, che dopo qualche anno verrà anche reinterpretata da Andrea Bocelli.

Due anni dopo, partecipa di nuovo al Festival di Sanremo 1989, vincendo con il brano “Ti lascerò” cantato in coppia con Anna Oxa, che si colloca terzo nelle classifiche italiane[11] e viene incluso nel LP Leali. Inoltre, i due proporranno insieme all’Eurovision Song Contest la canzone Avrei voluto.

Fausto Leali: moglie e figli

La sua vita sentimentale è stata molto ricca. Il cantante, infatti, vanta ben tre matrimoni. Nel 2014 si è sposato con Germana Schena, vocalist che ha ben 30 anni in meno di lui. Le nozze si sono celebrate a Foggia. Dal 1968 al 1983 è stato invece legato con Milena Cantù. Dai due precedenti matrimoni sono nati i quattro figli di Fausto Leali: Deborah, Samantha, Lucrezia e infine l’unico maschio, Francesco Faustino.