Sarà Livia Lucani nella fiction “Il commissario Ricciardi” Serena Iansiti, l’attrice napoletana nota al grande pubblico per le sue partecipazioni nei sceneggiati “Il commissario Montalbano” e “Squadra antimafia”. Scopriamo alcune curiosità su di lei.

Serena Iansiti: età e altezza

L’attrice è nata a Napoli l’11 maggio 1985. Ha dunque 35 anni ed è del segno del toro. La Iansiti è alta 1.70 cm.

Genitori

Serena Iansiti è cresciuta a Latina con la mamma, insegnante di lettere, ed il papà, ex magistrato. Ha origini olandesi.

Serena Iansiti: compagno e figli

Dal 2012 è fidanzata con Paolo Pierobon, attore di 18 anni più grande. I due si sono conosciuti sul set di Squadra Antimafia 4 – Palermo Oggi e si sono innamorati. Spesso sono lontani per motivi di lavoro, ma sono uniti come non mai. Hanno grandi progetti per il futuro, a cominciare dal matrimonio e dai figli.

Serena Iansiti: Livia Lucani e “Il commissario Ricciardi”

Serena Iansiti è una delle protagoniste de Il commissario Ricciardi, serie tv di Rai Uno che partirà lunedì 25 gennaio 2021. Nella serie, Serena interpreterà Livia Lucani Vezzi, una vera e propria diva degli anni Trenta, un personaggio interessante e controverso dei romanzi de Il commissario Ricciardi, assieme all’attore Lino Guanciale e tanti altri grandi interpreti.

Livia Lucani è la vedova del tenore Arnaldo Vezzi, la prima vittima la cui morte viene narrata ne ‘Il senso del dolore’. È una donna di una bellezza estrema, un ex cantante lirica che ha dedicato la propria carriera al marito che non amava e dal quale era considerata come una specie di proprietà. Si innamora di Ricciardi e di Napoli quando avviene la morte del marito. È un’amica della figlia del duce ed è una delle donne più amate e invidiate di Roma e ciò nonostante decide di rinunciare a tutto per inseguire il sogno di inseguire un uomo come Ricciardi che invece non le dedica molte attenzioni.

