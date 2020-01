Chi è Lino Guanciale? Età Lino Guanciale. Gli esordi e la carriera di attore

Il commissario Ricciardi e i successi dell’attore italiano più amato dai fan

Chi è Lino Guanciale?

Lino Guanciale ha 39 anni. Nasce ad Avezzano il 21 maggio 1979 ed è un famoso attore italiano. Il padre di Lino Guanciale è medico, la madre è insegnante ed entrambi hanno avuto Lino Guanciale e il fratello Giorgio Guanciale. Dopo studi liceali scientifici il cambio di rotta dell’attore è evidente nell’iscrizione alla facoltà di Lettere e Filosofia presso “La Sapienza” di Roma.

Un ulteriore cambio di prospettive ed una dirompente passione per il teatro porteranno Lino Guanciale ad iscriversi all’Accademia nazionale d’Arte drammatica di Roma. Si diploma nel 2003 e vince anche il prestigioso premio Gassman.

Da quel momento la carriere di Lino Guanciale prende il sopravvento e inizia prima con il teatro, diretto da Gigi Proietti in Romeo e Giuletta. Pochi anno dopo conoscerà quella che sarà la sua compagna per dieci anni, l’attrice Antonietta Bello da cui si separa ufficialmente nel 2018.

La televisione

L’esordio televisivo arriva nel 2011 con la partecipazione alla fiction “Il segreto dell’acqua” e nel 2012 ancora in To Rome With Love di Woody Allen con una notevole partecipazione. Gli ultimi anni di carriera di Lino Guanciale sono un susseguirsi di successi sia sul piccolo che sul grande schermo e ancora sui palcoscenici dei maggiori teatri italiani: una dimensione mai abbandonata da Lino Guanciale.

Un sorriso che non lascia spazio all’immaginazione quello dell’attore italiano, la cui vita privata resta certamente avvolta da un noto riserbo, ma che comunque è trapelata in questi anni di ascesa televisiva. La sua prima relazione pare sia durata dai diciotto ai ventotto anni con una compagna di liceo. Successivamente nell’ascesa al successo dopo una lunga relazione con Antonietta Bello, chi ha frequentato Lino Guanciale? Pare che da qualche tempo l’attore sia legato ad Antonietta Luizzi, ricercatrice program coordinator alla School of Business della Bocconi a Milano, conosciuta durante una lezione tenuta agli studenti. Fuori dal mondo dello spettacolo, Antonietta sembra aver donato a Lino quella leggerezza sentimentale di cui l’attore aveva bisogno per prendere definitivamente il volo nel mondo dell’arte cinematografica italiana.

Un periodo positivo come dichiarato dallo stesso Guanciale, ormai diventato un simbolo della fiction d’autore targata Rai. Stesso momento che non ha turbato l’ex fidanzata Antonietta Bello, con cui anzi pare sia rimasto un ottimo e affettuoso rapporto, fatto di stima reciproca.

Apprezzatissimo dal pubblico e seguito sui social, l’attore abruzzese oggi quarantenne non delude le aspettative dei fan con performance di alto livello e per questo continua ad avere molto successo in televisione.