Questa sera, lunedì 25 gennaio, inizia su Rai 1 la fiction Il commissario Ricciardi, ma chi è l’attore protagonista? La nuova serie tv Rai attinge alla produzione letteraria di Maurizio de Giovanni.

Chi è l’attore de il commissario Ricciardi

Dopo “I Bastardi di Pizzofalcone” e “Mina Settembre”, arriva su anche “Il commissario Ricciardi” che andrà in onda in sei prime serate. La fiction è diretta da Alessandro D’Alatri e interpretata da Lino Guanciale. E’ lui l’attore protagonista. Ambientata nella Napoli dei primi anni Trenta, la storia racconta, tra poliziesco, mystery e melò, le vicende umane e professionali di Luigi Alfredo Ricciardi, trentenne commissario della Mobile, che ha ereditato dalla madre la facoltà di vedere il fantasma delle persone morte in modo violento e di ascoltarne gli ultimi pensieri.

“Prima ancora di ricoprire questo ruolo ero già un lettore entusiasta del personaggio – ha detto Guanciale -. Così, per costruirlo come interprete, ho fatto leva sulla fascinazione che aveva agito su di me quando ne ero solo un lettore”.

Chi è Lino Guanciale

Attore e doppiatore italiano, è nato in Abruzzo ad Avezzano, da padre medico e madre insegnante; ha un fratello minore di nome Giorgio, psicoterapeuta. Si diploma al liceo scientifico di Avezzano, per poi frequentare la facoltà di lettere e filosofia dell’Università “La Sapienza” di Roma, senza però conseguire la laurea.

Appassionato di sport, dopo alcuni trascorsi nel rugby si iscrive all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma, dove si diploma nel 2003 e ottiene il Premio Gassman.

Inizia la carriera in teatro per poi approdare in tv in numerosi film e fiction. Il successo arriva con Che Dio ci aiuti, Non dirlo al mio capo con Vanessa Incontrada.

Moglie di Lino Guanciale

Dopo una lunga relazione con la collega Antonietta Bello, il 18 luglio 2020 si sposa in Campidoglio con Antonella Liuzzi, Program Coordinator del Master in Corporate Finance (MCF) all’università Bocconi di Milano e sua compagna dal 2018; la festa si tiene il 29 agosto in una masseria nei pressi di Polignano a Mare in Puglia, terra di origine della sposa

continua a leggere su Teleclubitalia.it