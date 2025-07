Giugliano, incontro su roghi tossici: ci saranno commissario Vadalà, 14 sindaci e prefetto

Dopo la visita della viceministra e del prefetto di lunedì al Comune di Giugliano e poi ai campi rom, oggi si terrà un nuovo incontro sul tema roghi tossici. Il luogo prescelto è la parrocchia di San Matteo a Ponte Riccio. A volere la riunione è il prefetto di Napoli, Michele Di Bari. Intorno al tavolo siederanno i sindaci di 14 comuni, il commissario Vadalà, rappresentanti di regione, città metropolitana, Don Maurizio Patriciello, l’incaricato per il contrasto ai roghi, vertici di forze dell’ordine, vigili del fuoco e i comitati ambientalisti.

Il focus è sulle iniziative per l’intensificazione dei controlli e della vigilanza contro lo sversamento e gli incendi di rifiuti. Il Prefetto in questi mesi ha tenuto più volte incontri sul tema. Ora l’attenzione è ritornata tutta su Giugliano dopo il maxi rogo della scorsa settimana in zona Asi. Lì come altrove ci sono ancora tonnellate di rifiuti che potrebbero andare in fiamme da un momento all’altro. Tra i cittadini vige rassegnazione e rabbia per un problema, quello dei roghi tossici in particolare, che sta avvelenando da anni migliaia di vite e che non ha mai visto una vera risoluzione.