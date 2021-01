E’ oggi il giorno del rientro in classe anche per le scuole medie in Campania e da questa mattina si sono registrati diversi assembramenti all’esterno degli istituti scolastici.

Napoli, assembramenti fuori le scuole

Sono numerose le segnalazioni sul web da Napoli alla provincia. Il rientro in classe è visto per tanti genitori come un pericolo. Molti avrebbero voluto continuare con la didattica a distanza. Ma la sentenza del Tar ha obbligato la Regione a firmare un’ordinanza che prevedesse il ritorno in aula anche per le scuole medie e superiori.

Le segnalazioni di numerosi assembramenti sono giunte per la scuola Siani di Villaricca, quella di viale delle Acacie di Napoli, scuola Ferdinando Russo di Napoli. Sono diverse le mamme che stanno denunciando sui social i raggruppamenti di ragazzini e genitori che si sono verificati stamane al momento dell’ingresso a scuola.

Il fronte pro Dad si è infoltito negli ultimi giorni di genitori preoccupati per il rientro in classe dei propri figli. Intanto a Giugliano il sindaco ha chiuso due scuole secondarie di primo grado per un’altra settimana.

A Napoli invece tiene banco la vicenda dei bambini positivi nell’istituto di Fuorigrotta. Ad oggi sono già 18 i positivi al Covid in una prima elementare.

