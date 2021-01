Due plessi scolastici chiusi con ordinanza dal sindaco del comune di Giugliano per ragioni precauzionali. Si tratta della scuola Basile di via G. Di Vittorio e della Gramsci Impastato. Per entrambi gli istituti le lezioni si svolgeranno con didattica a distanza dal 25 gennaio al 31 gennaio.

Giugliano, emergenza Covid: chiusi due istituti

Nessun cambiamento per le altre scuole, invece. Infatti gli altri plessi scolastici della scuola Basile e le altre scuole secondarie resteranno aperte e potranno riprendere regolarmente le lezioni in presenza. L’ordinanza comunale che proroga di un’altra settimana la DaD per due istituti è stata adottata “ai fini degli accertamenti necessari alla verifica dell’applicazione dei protocolli per il contenimento della diffusaione del virus Sars-Cov-2”, si legge nel documento. Si tratta dunque di una deroga rispetto a quanto previsto per tutte le scuole medie, che invece da domani, così come disposto dal decreto del Tar recepito dall’ordinanza di De Luca, riprenderanno regolarmente le attività didattiche in aula.

