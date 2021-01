Bagno di folla a Roma per Can Yaman, l’attore turco della popolare serie tv Daydreamer ospite su Canala 5 a “C’è posta per te“, il popolare programma televisivo condotto da Maria De Filippi.

Can Yaman: biografia, età e altezza

Il popolare attore turco ha appena 31 anni. E’ alto un 1, 83 centimetri. E’ nato a Instanbul, l’8 novembre 1989. Compirà dunque 32 anni tra 10 mesi. E’ nato da un padre di origini albanesi-kosovare e da una professoressa di lettere macedone. Ha frequentato il Liceo Italiano di Istanbul, imparando la nostra lingua. Fu presto notato dagli insegnanti per le sue doti recitative e per la sua eloquenza.

Can Yaman ha proseguito gli studi anche dopo le superiori e si è laureato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Yeditepe nel 2012. Ha iniziato a lavorare come praticante procuratore, ma dopo sei mesi ha capito che la vita da ufficio non fa per lui. Così ha messo da parte la sua carriera forense per dedicarsi unicamente alla recitazione, sfruttando anche la sua conoscenza delle lingue. Parla infatti, oltre al turco, anche l’italiano, il tedesco, lo spagnolo e l’inglese.

Carriera, serie tv e curiosità

La carriera da attore inizia nel 2014, all’età di 23 anni appena. Ma dopo aver ottenuto alcune parti come comparsa o in alcuni cortometraggi, arriva al successo nel 2017con il ruolo di Ferit Aslan, un ricco uomo d’affari, nella serie televisiva Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, insieme a Özge Gürel. I due recitano anche nel 2020 nella serie Bay Yanlış, Can veste i panni di Özgür Atasoy. Tra il 2018 e il 2019 invece ha interpretato il ruolo di Can Divit, insieme a Demet Özdemir, nella serie DayDreamer – Le ali del sogno. Questa serie tv lo consacrerà anche sul piano internazionale, facendolo conoscere in Italia. Nel 2021 girerà con Luca Argentero un film che lo vedrà vestire i panni di Sandokan, il popolare personaggio nato dalla penna di Emilio Salgari e un tempo interpretato da Kabir Bedi.

Oltre alla passione per il teatro e il cinema, ama lo sport e il calcio. Infatti è un grande tifoso del Beşıktaş. Il suo nome in turco significa “spirito”, anima”. Il 9 gennaio 2021, nella prima puntata dell’anno di C’è posta per te, è ospite di Maria de Filippi.

Instagram, vita privata, fidanzata di Can Yaman

Non si sa molto delle relazioni sentimentali dell’attore turco. L’ultima fidanzata ufficiale di cui si ha notizia è stata Bestmsu Ozdemir, avvenente attrice turca. In particolare, dalla fine delle riprese di Erkenci Kus, i rotocalchi parlano di una storia d’amore, che sarebbe documentata anche da una serie di storie instagram sul profilo di Can Yaman, anche se i due non hanno mai confermato o smentito in pubblico il loro rapporto.

Can ha recentemente dichiarato circa la sua collega: “Demet e io non c’eravamo mai incontrati ma era come se ci conoscessimo da tempo […] È davvero molto spiritosa, per questo tra me e lei, fin dal primo momento c’è stata grande chimica”. E aggiunge: “Sono fortunato ad aver lavorato con lei, è così energica! Quando qualcuno si sentiva giù era lei a risollevargli il morale”.

In passato avrebbe avuto una relazione con un’altra attrice, Açelya Topaloğlu. Anche in questo caso l’amore sarebbe sbocciato sul set, ma secondo alcuni conoscitori di “gossip”, si sarebbe trattato solo di un flirt. Di recente Can Yaman è stato visto anche in un bar in compagnia di una nuova ragazza, dall’identità ignota. Nonostante la coppia sia stata “paparazzata”, non ci sono conferme sull’eventuale esistenza di una relazione con una donna estranea però al mondo delle serie tv e del cinema.

