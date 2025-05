Ultima di serie A, maxi-schermi in provincia di Napoli: ci sono anche Giugliano, Calvizzano e Qualiano

La Città Metropolitana di Napoli ha stanziato 250 mila euro per finanziare l’installazione di maxischermi pubblici in vista della partita Napoli-Cagliari, in programma venerdì 23 maggio allo stadio Maradona. L’obiettivo è quello di evitare un afflusso eccessivo di tifosi nel centro cittadino, favorendo festeggiamenti più distribuiti e sicuri in caso di vittoria del Campionato di Serie A.

250mila euro per allestire maxi-schermi in provincia di Napoli: ci sono anche Giugliano, Calvizzano e Qualiano

L’iniziativa, discussa durante l’ultima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e formalizzata da una nota del Prefetto, prevede l’installazione di schermi giganti non solo nel capoluogo ma anche in vari centri dell’area metropolitana, replicando quanto già fatto in occasione dello scudetto del 2023. I Comuni a cui è stato inoltrato l’invito sono quelli che in passato avevano già manifestato disponibilità all’allestimento di maxischermi, tra cui, per l’area nord, Giugliano, Calvizzano e Qualiano. Previsto un contributo massimo di 10.000 euro per ogni Comune partecipante.

Le amministrazioni interessate devono comunicare la propria adesione entro oggi, 20 maggio 2025, per poter accedere ai finanziamenti. Oltre alla disponibilità, sarà necessario garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e ordine pubblico. Ogni Comune dovrà inoltre provvedere alla rendicontazione delle spese secondo le modalità indicate dagli uffici competenti entro la fine dell’esercizio corrente.

A Giugliano si propende per il “no”

Il commissario prefettizio di Giugliano sta valutando, in sinergia con il comandante della Polizia Municipale, se ci sono le condizioni per l’allestimento di un maxi-schermo. Come nel 2023, però, l’orientamento è negativo. Gli organici delle forze dell’ordine sarebbero infatti insufficienti a garantire l’ordine pubblico per un evento di piazza destinato ad attirare centinaia di persone in spazi limitati.

Elenco dei comuni a cui è stato inoltrato l’invito