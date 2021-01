C’è posta per te torna stasera, 9 gennaio, in prima serata su Canale 5. Il programma, condotto da Maria De Filippi, festeggia quest’anno 21 anni di programmazione e debutta con la sua 24° edizione.

C’è Posta per Te, stasera la prima puntata: anticipazioni e ospiti

Gli ospiti della prima serata saranno Sabrina Ferilli, amica della conduttrice, insieme con mamma Ida, e Luca Argentero. I due vip saranno la sorpresa per i protagonisti di due emozionanti storie che la conduttrice racconterà al grande pubblico.

In un triste e drammatico periodo come quello odierno, dove la distanza sociale è diventata un obbligo imprescindibile al fine di evitare il dilagare del contagio, anche la televisione si è dovuta adattare, e anche un programma come C’è posta per te dovrà fare a meno degli abbracci finali, quando il protagonista di turno pronunciava la fatidica frase “Maria, togli la busta”.

Come ha spiegato la stessa conduttrice Maria De Filippi: “Bisognerà dare importanza alle parole e quello che diremo dovrà corrispondere ai nostri reali sentimenti”.

La Ferilli e Argentero non saranno gli unici ospiti della trasmissione. Potrebbe, infatti, esserci questa sera anche Can Yaman. L’attore turco e la star di Doc – Nelle tue mani, saranno insieme nel nuovo progetto Lux Vide: ‘Sandokan’.

I postini di C’è Posta per Te

A recapitare gli inviti saranno quattro postini: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi che in sella alle biciclette girano in lungo e in largo l’Italia e l’estero.

Com’è nato C’è Posta per Te

L’idea del programma nasce nel 1999 a Roma, prima di un appuntamento tra la conduttrice e l’allora Ministro dell’Istruzione Luigi Berlinguer. Prima dell’incontro, sulle scale del Ministero, due ragazzi si avvicinano a Maria e le chiedono di recapitare un messaggio al Ministro Berlinguer.

Il 12 gennaio del 2000 va in onda la prima puntata di “C’è Posta Per Te”, programma che ha raccontato in 23 edizioni centinaia di storie meravigliose, coinvolgenti ed emozionanti. Oggi il programma ideato e condotta da Maria De Filippi con Alberto Silvestri e prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset è scritto con Lucia Chiorrini.

