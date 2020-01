Luca Argentero: ha figli? Quanti anni ha e età? Chi è la fidanzata?

Luca Argentero: figli, età, fidanzata dell’attore e conduttore televisivo italiano. La notorietà arriva grazie alla partecipazione nel 2003 alla III edizione del Grande Fratello, al cui casting era stato proposto dalla cugina showgirl Alessia Ventura.

Successivamente all’esperienza del Grande Fratello partecipa come ospite a quante più trasmissioni televisive è possibile fino a posare per un calendario: è il mensile Max che intuisce per primo che Luca Argentero può diventare un sex-symbol.

Luca Argentero, età, altezza e carriera

Luca Argentero nasce a Torino il 12 aprile 1978, ha 41 anni. E’ alto 1,85 cm. Ha vissuto a Moncalieri e dopo gli studi superiori, compiuti al “Collegio san Giuseppe”, lavora come barman in una discoteca, continuando negli studi e laureandosi, nel 2004, in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Torino.

Raggiunge la notorietà nel 2003 partecipando alla terza edizione del Grande Fratello, reality show in onda su Canale 5, suscitando scalpore per un controverso rapporto con Marianella Bargilli. Si classifica al terzo posto.

Nel 2005 debutta come attore nella serie televisiva Carabinieri. Nel 2006 debutta sul grande schermo con il film A casa nostra, regia di Francesca Comencini. Nel 2007 ritorna nelle sale cinematografiche con Saturno contro, diretto da Ferzan Özpetek, dove ha il ruolo di un omosessuale, e Lezioni di cioccolato, regia di Claudio Cupellini, con Violante Placido. Inoltre appare su Rai 1 con la miniserie televisiva La baronessa di Carini.

Nel 2008 è protagonista dei film Solo un padre. Nel 2009 ritorna nelle sale con il film Diverso da chi? interpretazione che gli vale la sua prima candidatura al David di Donatello come miglior attore protagonista.

Nello stesso anno escono Il grande sogno, film che parla del ’68, diretto da Michele Placido, dove interpreta un leader del movimento studentesco, e Oggi sposi. Altri suoi tre film escono nel 2010: La donna della mia vita, C’è chi dice no, e Mangia prega ama, regia di Ryan Murphy, con Julia Roberts.

Nel 2013 e nel 2014 partecipa, insieme a Gabry Ponte e Sabrina Ferilli, all’edizione serale di Amici di Maria De Filippi come giurato. Recita nel film Noi e la Giulia per la regia di Edoardo Leo. Gira poi un nuovo film di Max Croci, Poli opposti, uscito nelle sale l’8 ottobre 2015.

Luca Argentero, figli e fidanzata

Nel luglio del 2009 si è sposato con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania, dopo 5 anni di fidanzamento. La coppia si è poi separata nel 2016. Dal 2017 è fidanzato con l’attrice Cristina Marino. Il 10 dicembre del 2019 annunciano tramite social di essere in attesa del loro primo figlio.

Questo è il suo profilo Instagram dove ha oltre 1 milione di follower.