Ultima di serie A: maxi-schermi a Bacoli, Calvizzano e Qualiano. Giugliano verso il “no”

Sarà possibile vedere l’ultima sfida di campionato tra Napoli e Cagliari, decisiva per lo scudetto, anche in strada. Sarà così per molti cittadini dell’area nord di Napoli. Ma non per tutti. Se infatti i sindaci di Quarto, Calvizzano e Qualiano hanno ufficializzato l’installazione di un maxi-schermo, a Giugliano si propende per il “no”.

Ultima di serie A, maxi-schermi a Quarto, Calvizzano e Qualiano: Giugliano verso il “no”

A Qualiano, come comunica il sindaco Raffaele De Leonardis, la proiezione pubblica del match dell’ultima giornata di serie A avverrà in piazza D’Annunzio. A Calvizzano piazza Umberto I. Maxi-schermo confermato a Bacoli e Monte Di Procida.

Il grande assente, in questo elenco, sembra essere proprio Giugliano, il più popoloso dei comuni a nord di Napoli. Nonostante i suoi 120mila abitanti, la terza città della Campania non avrà probabilmente un maxi-schermo dove i cittadini potranno assistere alla partita di campionato. Come due anni fa, il comune non sfrutterà dunque il budget di 10mila euro messo a disposizione dalla Città Metropolitana. Alla base di questo orientamento gli organici delle forze dell’ordine, che sarebbero insufficienti a garantire l’ordine pubblico in un evento destinato ad attirare centinaia di persone. Questa sera scade il termine per inoltrare l’adesione all’ente metropolitano.