Sabrina Ferilli: marito, capelli, figli, incinta, misure. Sabrina Ferilli è un’attrice e conduttrice televisiva italiana. Nel corso della sua carriera, ha vinto cinque Nastri d’argento (di cui uno speciale, per l’impegno civile con la sua interpretazione in Io e lei), un Globo d’oro, quattro Ciak d’oro e numerosi altri premi e riconoscimenti; inoltre, ha ottenuto quattro candidature ai David di Donatello. Sarà ospite a C’è posta per te di Maria De Filippi nella puntata del 15 febbraio con gli altri giudici di Tu si que vales. Sabrina Ferilli: marito, capelli, figli, incinta, misure. Conosciamo meglio la nota attrice romana.

Sabrina Ferilli: marito

Dal 2011 è sposata con il manager Flavio Cattaneo, conosciuto dopo il divorzio burrascoso (e doloroso) da Andrea Perone, il primo marito sposato nel 2003. Flavio Cattaneo è un dirigente famoso soprattutto per aver guidato aziende di spicco come Telecom Italia, Generali Assicurazioni e Nuovo Trasporto Viaggiatori. Si è laureato alla Bocconi di Milano e, sin da giovanissimo, ha iniziato a lavorare nel mondo dell’imprenditoria e della finanza.

I due si sono conosciuti nel 2005 sul set di Dalida. All’epoca lei si era appena separata da Andrea Perone che l’aveva tradita pubblicamente con la showgirl Sara Varone. Lui invece era un dirigente Rai già molto conosciuto, con alle spalle un matrimonio finito con Cristina Goi, da cui ha avuto due figli. Dopo una lunga convivenza la coppia si è sposata in gran segreto a Parigi nel 2011.

Sabrina Ferilli: capelli

La sua fluente chioma ha scatenato la curiosità dei fan. C’è chi si chiede se si tratti di una parrucca o di capelli naturali, ma non ci sono notizie a riguardo.

Sabrina Ferilli: età

E’ nata a Roma, il 28 giugno 1964. Ha 55 anni.

Sabrina Ferilli ha figli? E’ incinta?

L’attrice romana non ha figli e contrariamente ad alcuni gossip degli ultimi tempi non è incinta: ha provato ad adottarne uno ma senza successo.

Misure di Sabrina Ferilli

E’ alta 1,70 centimetri. Pesa intorno ai 64 kg. Oltre ad avere un viso bellissimo, le sue curve per anni hanno fatto impazzire gli italiani. Celebre il suo spogliarello per lo scudetto della Roma nel 2001. Le sue misure sono: 91-66-89 cm.

Carriera di Sabrina Ferilli

Nel 1990 Alessandro D’Alatri la volle nel film Americano rosso con il quale l’attrice iniziò a farsi notare in un piccolo ruolo. Raggiunse la celebrità con La bella vita di Paolo Virzì, con cui ottenne il Nastro d’argento alla miglior attrice protagonista. Durante gli anni successivi prende parte al film Vite strozzate di Ricky Tognazzi e continua a comparire in buone commedie, come Ferie d’agosto sempre di Virzì e Ritorno a casa Gori di Alessandro Benvenuti. Ha condotto il Festival di Sanremo 1996 insieme a Pippo Baudo e Valeria Mazza. Due anni dopo, ottiene ruoli da coprotagonista nel film drammatico Tu ridi dei Fratelli Taviani e nella commedia Il signor Quindicipalle di Francesco Nuti.

Successivamente ha lavorato anche in teatro. Nel 2000 ha posato per il calendario sexy del mensile Max, che ha realizzato oltre 1 milione di copie vendute. Il 24 giugno 2001, per festeggiare lo scudetto vinto dalla sua squadra del cuore, la Roma, ha eseguito uno spogliarello al Circo Massimo davanti a centinaia di migliaia di tifosi. Nel 2003 è la protagonista nel film L’acqua… il fuoco di Luciano Emmer che viene mostrato al Festival del cinema di Venezia, l’interpretazione è accolta in modo controverso.

In seguito prende parte ad alcuni cinepanettoni come Christmas in love, Natale a New York, Natale a Beverly Hills e Vacanze di Natale a Cortina.

Nel 2008 recita in Tutta la vita davanti di Virzì, vincendo ancora una volta il Nastro d’argento. Nel 2013 viene scelta come giudice fissa alla dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, e riproposta per la tredicesima edizione. Sempre nel 2013 è una delle protagoniste del film La grande bellezza di Paolo Sorrentino, che il 2 marzo 2014 vince il premio Oscar come miglior film straniero. L’11 aprile 2015 si riconferma giurata fissa nella quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, insieme a Francesco Renga e Loredana Bertè.

Nel 2015 è protagonista assieme a Margherita Buy di Io e lei di Maria Sole Tognazzi. A partire dal 2 aprile 2016 è di nuovo nella giuria della quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, insieme ad Anna Oxa e Loredana Bertè.

Qui il suo profilo Instagram.