E’ arrivata nel pomeriggio di ieri, domenica 15 novembre, la nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca che dispone la riapertura delle scuole in Campania. In zona rossa il Presidente della Regione ha deciso di far ripartire le lezioni in presenza.

Campania, riaprono le scuole: tutte le date

Due le date concordate con l’Unità di Crisi: 24 novembre e 30 novembre. Il 24 novembre ripartiranno le scuole dell’infanzia e le prime elementari. Nei giorni immediatamente precedenti la Regione ha disposto uno screening di massa per docenti e personale scolastico. I controlli avverrano tramite ” tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi“, si legge nell’ordinanza.

Dopo una settimana toccherà invece alle altre classi delle elementari e alle prime classi della scuola media. Così decine di migliaia di bambini tra i 6 e gli 11 anni faranno ritorno tra i banchi di scuola. Nel provvedimento regionale si legge però che la riapertura di tutte le altre classi della primaria e delle prime della secondaria avverrà soltanto “compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio”. Come a dire: a condizione che i contagi siano sotto controllo.

Dad per seconde, terze medie e superiori

Per le seconde e terze medie e per le scuole superiori, invece, non sono previste al momento lezioni in presenza. Resta in vigore la DaD, così come disposto dall’ultimo Dpm governativo del 3 novembre. La data decisiva per riconsiderare l’eventualità di una riapertura di tutti gli altri istituti scolastici potrebbe essere a inizio dicembre, quando il Comitato Tecnico Scientifico riaggiornerà la situazione epidemiologica per tutte le Regioni e il Governo dovrebbe emanare un nuovo Dpcm. Ad ogni modo è probabile che ogni eventuale decisione relativa a superiori e medie slitti comunque a dopo le festività natalizie. Di seguito tutte le date.

Scuole dell’infanzia – 24 novembre

Prime elementari – 24 novembre

Seconde, terze, quarte e quinte elementari – 30 novembre

Prime medie – 30 novembre

Seconde e terze medie – dicembre-gennaio (?)

superiori – dicembre-gennaio (?)

