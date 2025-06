Giugliano, all’ottavo circolo di Lago Patria si è concluso il progetto “Attiva-Kids”

Giugliano. Progetto ATTIVA-KIDS è un progetto promosso da sport e salute e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con il ministero per il tramite del dipartimento per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri, per diffondere l’attività motoria e l’orientamento sportivo oltre alla cultura del bene del movimento, della scuola primaria. Un iniziativa realizzata con la partecipazione delle federazioni sportive nazionali, con il contributo del Comitato italiano para olimpico per le attività relative all’inclusione.

La dirigente dell’8 circolo didattico di Giugliano in Campania la dottoressa GILDA MARIA MIANO, ha aperto con piacere la rappresentazione del progetto di educazione motoria, esprimendo entusiasmo e soddisfazione per un’iniziativa che rappresenta u importante tassello nel percorso educativo dell’istituto. Nel suo intervento la dirigente ha sottolineato come l’educazione motoria non sia soltanto attività fisica, ma benessere psicofisico e soprattutto Alimentare. A tal proposito la tutor Federica Uletto nel corso dell’anno scolastico ha proposto sia un percorso motorio sia un percorso sull’alimentazione terminando la manifestazione il 4 giugno nella palestra della scuola con il ballo Arcobaleno a tavola. Hanno partecipato al progetto tutte le classi seconde e terze della primaria.

COMUNICATO STAMPA