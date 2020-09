Un violento temporale si sta abbattendo in queste ore su Napoli e la sua provincia. In Campania da ieri e fino a martedì la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo che sino a domani mattina alle 6 è di colore arancione, poi la criticità sarà sino a martedì di colore giallo.

Disagi e allagamenti si stanno riscontrando in diversi comuni sia della provincia di Napoli che di Caserta nell’agro-aversano.

Allagamenti si segnalano a Frattamaggiore nei pressi della chiesa di San Rocco e nel centro storico di Frattaminore così come a Sant’Antimo, Trentola e Lusciano. Disagi a causa della presenza di diversi centimetri di acqua anche sull’Asse Mediano e sull’Asse Perimetrale Melito Scampia.

A Giugliano esonda il Lago Patria. In alcuni tratti le acque del lago hanno invaso la carreggiata. Allagate via San Nullo, via Santa Caterina, via Prati.

Seguono aggiornamenti.

