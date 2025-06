Aversa, furto di cavi in rame all’ospedale Moscati: reparti senza condizionatori funzionanti

Un nuovo furto di cavi in rame ha colpito l’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Aversa. I malviventi avrebbero agito nella notte tra domenica e lunedì, ma le modalità esatte del colpo sono ancora in fase di accertamento.

Aversa, furto di cavi in rame all’ospedale Moscati: reparti senza condizionatori

Il furto ha causato disagi in diversi reparti, lasciando senza climatizzazione l’intero asse che va dal pronto soccorso fino al terzo piano, dove si trovano anche la rianimazione e la sala operatoria.

Medici e personale sanitario si sono ritrovati a lavorare in condizioni di forte disagio, con il caldo torrido di questi giorni, in ambienti in cui il funzionamento dell’impianto di condizionamento è essenziale, anche per i pazienti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Aversa, che hanno avviato le indagini al fine di risalire agli autori del raid. Non è la prima volta che episodi simili si verificano nella struttura sanitaria di via Gramsci.