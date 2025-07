Di nuovo ostruita la foce del Lago Patria. Anche quest’anno una diga di sabbia è stata eretta per impedire il ricambio delle acque dello specchio lacustre della fascia costiera giuglianese. Una pratica che si ripropone ogni anno.

Lago Patria, ostruita la foce con una diga di sabbia: fauna e flora a rischio asfissia

L’intento, almeno in apparenza, sarebbe quello di “proteggere” il tratto di costa tra Varcaturo e Ischitella dai reflui che si riversano nel bacino lacustre. Ma la realtà è ben diversa: questa manovra va a discapito dell’ambiente e dell’ecosistema del lago. La chiusura artificiale della foce trasforma il lago in una vasca stagnante dove la temperatura si innalza e la fauna acquatica muore soffocata. Le acque costiere appaiono più pulite, ma il prezzo da pagare è altissimo: la flora e la fauna del lago vengono compromesse, mentre i reflui restano intrappolati, innescando un processo degenerativo che rischia di diventare irreversibile.

“È una questione che denunciamo da anni, ma che continua a ripetersi con inquietante regolarità – dichiara il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli assieme a Giovanni Sabatino, presidente dell’Ente Riserve Volturno Licola Falciano – È necessario intervenire con fermezza: chi realizza materialmente queste dighe va sanzionato in modo esemplare, perché oltre a danneggiare l’ecosistema lacustre, l’ostruzione della foce aumenta anche il rischio di esondazioni in caso di pioggia. Allo stesso tempo, bisogna punire severamente chi sversa illegalmente nelle acque del lago, anche con la chiusura definitiva delle attività produttive responsabili.” “È inoltre fondamentale – concludono– completare il sistema fognario per impedire ulteriori inquinamenti del bacino e realizzare un impianto di depurazione finalmente efficace. Solo così potremo difendere davvero un ecosistema prezioso come quello del Lago Patria.”