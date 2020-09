Positiva un’insegnante in provincia di Napoli. Chiude una scuola a Cercola, in provincia di Napoli.

Cercola (Napoli), insegnante positiva: chiude una scuola

Ad annunciare il caso di positività è stato lo stesso sindaco di Cercola, Vincenzo Fiengo. Il primo cittadino del comune vesuviano ha informato i cittadini del caso di contagio in città. Si tratta di un’insegnante che ha contratto il Coronavirus già prima dell’apertura del plesso, dove però come in tutte gli altri istituti si stava riorganizzando la ripartenza prevista per il 24 settembre.

Secondo quanto ricostruito, la donna è risultata prima positiva al kit rapido e poi dopo al tampone. Non presenterebbe gravi sintomi. Intanto però la direzione scolastica ha disposto la chiusura dell’istituto per consentire le attività di sanificazione e per sottoporre a tampone preside, corpo insegnanti e personale Ata.

C’è adesso il rischio che le lezioni non ripartano il prossimo 24 settembre, viste le due settimane di isolamento previste in casi simili. Nel video diffuso sui social network il sindaco Fiengo ha fatto sapere che la docente sta bene e che non è stato dunque effettuato il ricovero. «Ho disposto con il personale della Asl che i tamponi vengano effettuati al più presto per poter consentire la riapertura della scuola in sicurezza e tranquillizzare i genitori che a seguito della notizia di una docente positiva, mi hanno contattato. Comprendo la preoccupazione di tutti – spiega infine – ma stiamo lavorando con la Asl minuziosamente e senza sosta, tant’è che la scoperta della docente positiva è avvenuta grazie al monitoraggio di prevenzione».

