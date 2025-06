Un’officina clandestina nascosta dietro un parcheggio, auto di grossa cilindrata rubate, smontate, modificate nei dati identificativi e rimesse in circolazione con documenti falsi: è questo lo scenario ricostruito a Cercola, dai carabinieri della locale tenenza, che lo scorso 6 giugno hanno arrestato due uomini – uno finito in carcere, l’altro ai domiciliari – gravemente indiziati di riciclaggio aggravato in concorso.

Cercola. Rubavano auto di lusso, le smontavano e poi le rivendevano: due arresti

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Nola, prende avvio nel gennaio 2025, con l’arresto di un 39enne del posto, trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa, colpi, auto rubate, jammer, targhe false, kit per la falsificazione dei telai e una stampante professionale per i documenti di circolazione. Il materiale sequestrato ha aperto la strada a un’indagine più ampia, che ha permesso di risalire a un primo complice ad aprile, e infine ai due soggetti arrestati nei giorni scorsi.

Determinante per l’operazione, il ritrovamento di immagini di videosorveglianza di un parcheggio trasformato in un vero e proprio laboratorio illegale, in cui i veicoli rubati venivano smontati e poi rimessi a nuovo, pronti per essere reimmatricolati e venduti. Un business parallelo fondato sulla ricettazione, la falsificazione e il riciclaggio.