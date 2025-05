Un’operazione dei Carabinieri della Tenenza di Cercola, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli e dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato all’arresto di tre persone ritenute vicine ai clan Moccia e Abate. I provvedimenti cautelari, emessi dal GIP del Tribunale di Napoli, riguardano due custodie cautelari in carcere e un arresto ai domiciliari.

Cercola, usura ed estorsione per conto dei clan Moccia e Abate: tre arresti

Gli indagati sono gravemente indiziati dei reati di usura ed estorsione, aggravati dal metodo mafioso. Secondo quanto emerso dalle indagini preliminari, le vittime delle pressioni sarebbero state sottoposte a richiami intimidatori con espliciti riferimenti ai due potenti clan dell’hinterland napoletano.

In particolare un imprenditore locale sarebbe stato costretto a rivolgersi agli aguzzini per ottenere prestiti usurari di ingente entità. Oltre agli interessi esorbitanti, l’uomo avrebbe subito reiterate minacce per sanare i propri debiti in un costante clima di terrore.