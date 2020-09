“Qui c’è il vero centrosinistra. Le altre sono alleanze anomale nate solo contro e non pro qualcosa. Invece di lavorare per la propria terra, hanno fatto un progetto alternativo contro”. Ettore Rosato, vicesegretario nazionale di Italia Viva è stato oggi a Giugliano per la presentazione della lista a sostegno di Antonio Poziello. Nel suo intervento ha lanciato una stoccata alla coalizione del Partito democratico. “Io dico ad Antonio di non mollare e di tenere duro – ha detto-. Queste elezioni sono una occasione grande per questa terra. Poziello può fare due volte il sindaco e può veramente incidere profondamente. Questa è una città ricca di opportunità. Spesso vi identificano con l’elenco dei problemi che ha Giugliano, io voglio dire l’elenco delle opportunità”.

Il candidato sindaco Poziello ha anche lui attaccato gli avversari: “C’è un candidato sindaco che vive a Marano e un altro a Napoli e che non sono mai stati per strada né hanno mai preso un caffè in questa città. Vivo una campagna elettorale di tutti contro uno. C’è una politica che richiama gli anni 80 in questa campagna elettorale”.

inlineadv