GIUGLIANO. Sono 25 le liste presentate oggi al Comune per le prossime elezioni amministrative del 20 e 21 settembre. Quattro i candidati sindaco. Nessun colpo di scena dell’ultimo minuto se non l’accordo chiuso in extremis tra Pd e Movimento 5 stelle. Maisto, Pirozzi e Poziello hanno ognuno 8 liste in coalizione mentre Arianna Organo corre per Potere al popolo.

Qui tutte le liste e i candidati al consiglio comunale di Giuseppe Pietro Maisto

inlineadv

Qui tutte le liste e i candidati al consiglio comunale di Nicola Pirozzi

Qui tutte le liste e i candidati al consiglio comunale di Antonio Poziello

Qui tutte le liste e i candidati al consiglio comunale di Arianna Organo