GIUGLIANO. E’ stata presentata questa mattina la lista di Potere al popolo a Giugliano per le elezioni amministrative del prossimo 20 e 21 settembre. Il partito di sinistra è il primo a presentare la propria lista in città. La candidata sindaco è Arianna Organo e sono invece 25 i candidati al consiglio comunale. Domani è l’ultimo giorno utile per la consegna delle liste fino alle 12.

Questi i candidati della lista di Potere al Popolo di Giugliano:

REGA ANTONIO

CIMMINO SABATINO

SAVASTANO PIETRO

POMMELLA FRANCESCO

AVOLIO ANTONELLA

PEREZ GENNARO

DE SIMONE LUIGI

CECERE SALVATORE

PASSERO LUIGI

CAMBRLA. LUCA

SELCIA ASSUNTA

MADDALUNO MICHELE,

SANTI ERSILIA

MIGLIACCIO MARTINA

PRATO GIUSEPPE

CIMMINO NOEMI

NAPPA MICHELE

CERQUA LUISA

DEL CUOCO IMMACOLATA

PALMA FRANCESCO

NAPPA MICHELA

DI TUCCIO GERARDO

SANTANGELO ANTONIO

SPERANDEO ALFREDO

VERDE ALESSANDRO