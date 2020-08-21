Giugliano. Ecco le prime liste della coalizione di Antonio Poziello. L’ex sindaco, ricandidato, ha presentato due delle otto liste che compongono la sua coalizione. Domani è il termine ultimo. Le prime tre liste presentate sono Orizzonti di riferimento di Giulio Di Napoli, La città in Movimento di cui sono stati presentati giorni fa due dei candidati: Luigi Leonardi e Raffaele Pacilio e Giugliano Unita.
Lista La Città in Movimento
1 LEONARDI LUIGI
2 ACANFORA GIANLUCA
3 ADINOLFI SALVATORE
4 BIANCHI PAOLO
5 CACCIAPUOTI CARMINE
6 CANDILENO ALESSIA
7 CASSESE TIZIANA
8 CICCARELLI ROSA
9 D’AUSILIO MARIA GRAZIA
10 DE VITA AMEDEO
11 DI NARDO ANTONIETTA
12 FERRARO MARIA GRAZIA
13 FILTROSO GIADA
14 GALEONE CIPRIANO detto CIPRIANO
15 GRACCO ANNA
16 GUEDIRI NOURI
17 IANNELLI ANNA
18 LUVRANO ANTONIO
19 MAISTO LUIGI
20 MUSTO GIUSEPPE
21 NACLERIO GIANLUCA
22 PACILIO RAFFAELE
23 PALUMBO RAFFAELE
24 PORCARO RAFFAELE
25 POZIELLO ANNA
26 RISPO DONATO detto DINO
27 ROVERE MARIO
28 RUSSO PAOLO
29 SGARIGLIA PAOLO
30 SMARRAZZO RAFFAELE
31 STINGO MARIA ELENA
32 STRAZZULLO ILARIA
Lista Orizzonti
1 DI NAPOLI GIULIO
2 PENNACCHIO MICHELA
3 AMATO MARIANNA
4 CAPUANO SUSANNA
5 CASTIELLO LUIGI
6 CICCARELLI IMMACOLATA
7 CIRILLO NUNZIATA
8 CREUSO ALFREDO
9 DE BIASE GIANLUIGI
10 DE CARMINE RENATO
11 DEL FRANCO LUISA
12 DI NARDO LUCIA
13 FERRARA FLAVIA
14 GIORDANO RAFFAELE
15 IOVINELLA DOMENICO
16 LA ROCCA CARMINE
17 MAISTO ANNA RITA
18 MARIANO ANTIMO
19 MELUZIS PAOLA
20 MENNA GIUSEPPE
21 MEO TERESA ANNA
22 MORACA GIUSEPPINA
23 PALMA MARTINA
24 PALUMBO MARIA TERESA
25 PETRAIO VINCENZA
26 PIROZZI LUIGI FELICE
27 POSTIGLIONE SARA
28 SMARRAZZO GIULIA
29 STICCHI EMILIA
30 VENTUROLI LOBRANO GIOVANNI
31 VERDE MARIA
32 ZARA ANGELA
Lista Giugliano Unita
DI DOMENICO DOMENICO
MALLARDO LUIGI
CAIAZZA MADDALENA
D’AGOSTINO ROBERTO
PAGANO ALESSANDRA
ROMANO GAETANO
GUARINO CLARA
MAMBRETTI ANDREA
PANICO TERESA
MARANO VINCENZO
DI GENNARO TERESA
D’ABBRUNZO GIUSEPPE
ANGELINI CONCETTA
ABBATE CESARE
RUSSO ANTONIETTA detta ANTONIETTA
PONTICELLI GIAMPIERO
SANTORO ANNA
COSTANZO GIUSEPPE
GRANATA STARCIUC IULIA detta GIULIA
D’AUSILIO RAFFAELE
LAZZARIN RAFFAELLA
DE MARCO GENNARO
DI FIORE CATERINA
VILLANI GIOVANNI
COPPOLA MARTINA
PICARO ANTONIO
PIANESE CLAUDIA
POLIO ELVIRA
ERICINA MARIA
DE MARTINO VINCENZO
CALIFANO RAFFAELE
LIUZZI MICHELE
Lista Sviluppo e Territorio
1 MARINO MIRIAM
2 ANDRUZZO MARIALUIGIA detta MARYLOU
3 BAIANO DOMENICO
4 BIANCO ANTONIO
5 CACCIAPUOTI MARIANTONIA
6 CASAFINA MICHELE
7 CICCARELLI ANIELLO
8 CIMMINO VIRGINIA
9 DE LISE DARIO
10 FERRANTE GAETANO detto DIEGO
11 FRANCONE CATERINA
12 FRASCOGNA ANTONIO
13 GRANATA CONCETTA
14 GRANATA VINCENZO
15 LETTIERI NICOLA
16 MAMMELLA ROSARIO
17 ONOFRI ROBERTO
18 PIROZZI MARIA
19 POZIELLO VINCENZO
20 PROTA FABIO
21 RICCIO GENNARO
22 RUSSO ANTONIETTA
23 RUSSO DOMENICO
24 ZARRELLA ERNESTO
25 MOLLO ANTONIO
26 CAPASSO ANNALISA
27 MALLARDO TERESA
28 PICCOLO RAFFAELLA
29 CAPPABIANCA GIUSEPPE
30 CERCHIA SABATINO
31 CARDELLINI ALFONSO
32 GRANATINO GIANPIERO
Poziello Sindaco
Sequino Luigi
Abbate Francesco
Bravaccino Costantino
Cannella Anna
Cecere Martina
D’Alterio Andrea
De Rosa Paola
Della Rotonda Raffaele
Di Girolamo Giuseppe
Di Nardo Rosalia
D’Orta Gennaro
Ferraro Vincenzo
Granata Rocco
Incoronato Pasquale
Leone Rita
Magliacano Tecla
Mantova Maria
Modelfino Marco
Palumbo Agostino
Panico Maria Grazia
Pirozzi Raffaele
Porcelli Luigi
Poziello Laura
Quaranta Anella
Rimoli Carla
Ruocco Panico Sofia Claudida
Russo Giorgio
Sasso Valentina
Sestile Caterina
Tartarone Marianna
Tutino Roberto
Zenna Umberto
Giugliano Libera
RUSSO ANTONIETTA
AGRILLO GAETANO
AMIRANTE SERGIO
ARBERETTO GAETANO
CALO’ VITTORIO
CANGIANIELLO SERENA
CASERTA ALESSANDRO
CASTALDO UMBERTO
CONTE PAOLO
COSTANZO ROSA
D’ANIELLO RAFFAELE
DE CARLO PAOLO
DI GENNARO VITTORIA
DI GIROLAMO GENNARO
DI NARDO MICHELA
DI VAIA CARMELA CRISTINA
FERRARA FRANCESCO
FUSCO SALVATORE
LEONE ROSA
LUCARELLI GIOVANNA
MAISTO GIULIANA
MORELLI DANIELE
PANICO FRANCESCO
PARISI CRISTOFARO CRISTIAN
PENNACCHIO FRANCESCO SAVERIO
PEZZELLA PASQUALE
POLLIO BENEDETTA
POZIELLO LUIGI
RONGA ELENA
VENDITTI ALESSANDRO
ZARA BIAGIO
MIVERVINO SIMONA
Italia Viva
IOVINELLA FRANCESCO
ANGELINO STEFANIA
BALZANO ANGELO
BARTOLI SIMONA
BOTTA SARA
CALIENDO YLENIA
CAPASSO GIUSEPPINA detta GIUSY
CIAMBRIELLO ELISABETTA detta POLLASTRO
D’ANTONIO DANIELA
DE ROSA GIANCARLO
DI GIROLAMO MARIATRIESTE
DITTATORE LUIGI
FERRARO RAFFAELA STEPHANIE
FONTANELLA DOMENICO
GALDI CHIARA
GRAVINO PASQUALINA
IOVINO LUIGI
LANZARO ANTONELLA
LUONGO ANGELA
MARRONE MICHELA
PALUMBO SIMONA
PANICO FRANCESCO SAVERIO
PENNACCHIO VINCENZO
POZIELLO ANTONIO
PRATO CLAUDIA
PROVVIDO MARIA
RUGGIANO MARIA
RUSSO GIOVANNI
SICILIANO GIOVANNI
SVANERA SILVIA
TRAMMA GIUSEPPE
CERQUA AGOSTINO
Europa Verde
CECERE ANIELLO
MALLARDO SILVIA
FRANCIA MARIA GRAZIA
FERRAIOLO GABRIELLA
VARONE ANTONIO
MASSARELLI CASIMIRO
FIORILLO LUISA
VASSETTI ARIANNA
SICILIA MARIKA
IACOVELLI NICOLA
PIGNATA RAFFAELE
RUSSO PIETRO
SABINO FRANCESCO
ESPOSITO GIOVANNI
PETRILLO LOREDANA
GALA NICOLA
SMARRAZZO MICHELA
LEGGIO ANTONINO
STEFANELLI ANTONIO
DI MATTIA RENATA
FUSCO STEFANIA
DI GIROLAMO LUIGI
TRANCHESE ANTONIO
LUISE ANNA
UOMO ALESSANDRO
DE MATTEIS DANIELE
ARGIUOLO FRANCESCA
CANTONE GIOVANNI
DE FELICE PASQUALE