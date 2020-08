Giugliano. I Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato 2 volte in tre giorni F.M., 43enne del posto.

Giugliano, arrestato 43enne

L’uomo, su disposizione del tribunale di napoli, durante la notte non può allontanarsi dalla sua abitazione perché è sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Era stato arrestato 3 giorni fa dai carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano (era in giro a passeggiare per le strade cittadine) e rimesso in libertà all’esito del rito direttissimo.

inlineadv

Questa notte è stato arrestato un’altra volta dai militari della stazione di Varcaturo. Lo hanno trovato in strada senza alcun giustificato motivo. Il 43enne è in attesa di giudizio.