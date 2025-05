È stato grazie al localizzatore GPS che i carabinieri della sezione radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone hanno recuperato un furgone rubato e denunciato un 43enne rumeno per furto aggravato.

Furgone rubato a Potenza ritrovato a Castel Volturno: denunciato un 43enne

Il mezzo, un Fiat Iveco Daily, poche ore prima del suo ritrovamento avvenuto in località Pescopagano di Castel Volturno, era stato rubato in provincia di Potenza. È attraverso il tracciamento GPS, effettuato in tempo reale, che i carabinieri hanno ricostruito il percorso del cabinato che li ha portati a ritrovarlo nei pressi di un bar di Pescopagano.

Quando i carabinieri sono giunti in quella zona, hanno notato una persona che, vedendoli arrivare, si è nascosta dietro a un muretto. Subito bloccato e perquisito, l’uomo, un 43enne rumeno, è stato trovato in possesso delle chiavi del furgone rubato nonché di 2 taglierini e relativo contenitore con lame di ricambio, di un coltello a serramanico, di una torcia di colore nero, di una ricetrasmittente e di un telefono cellulare sprovvisto di sim. L’automezzo è stato posto in sequestro ed affidato a ditta convenzionata in attesa di essere restituito all’avente diritto