Segue una professionista fin dentro il condominio e la rapina. I Carabinieri della Stazione di Napoli Borgo Loreto hanno dato esecuzione, nella giornata odierna, a una misura cautelare in carcere nei confronti di A. B., 43enne pregiudicato di Somma Vesuviana, ritenuto gravemente indiziato del reato di rapina aggravata ai danni di una giovane professionista napoletana.

Napoli, pedina nota professionista e la rapina nell’androne del palazzo: arrestato 43enne

L’episodio risale allo scorso novembre, quando la vittima, di rientro a casa dopo una giornata di lavoro, è stata aggredita proprio mentre stava per varcare il portone della propria abitazione. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo si sarebbe introdotto nell’androne del condominio del palazzo. Una volta all’interno, avrebbe esercitato violenza nei confronti della vittima, minacciandola di morte e sottraendole effetti personali, tra cui carte di credito che sarebbero poi stati utilizzati in un esercizio commerciale della zona.

Subito dopo la rapina, l’uomo si sarebbe dato alla fuga per le vie limitrofe. Determinanti per l’identificazione del presunto autore sono stati gli accertamenti dei Carabinieri, coordinati dall’Autorità Giudiziaria partenopea. Attraverso l’acquisizione e l’analisi dei filmati di videosorveglianza presenti lungo il percorso di fuga, i militari sono riusciti a ricostruire l’intera dinamica e a delineare un profilo preciso dell’aggressore, poi riconosciuto come un soggetto già noto alle forze dell’ordine. Il 43enne è stato quindi arrestato e tradotto presso il carcere napoletano, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.