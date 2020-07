Incidente in provincia di Benevento, a Santa croce del Sannio. Un uomo di 42 anni, Pino Digiorgio, è morto sulla provinciale 105 in direzione Campobasso in sella alla sua moto.

Santa Croce del Sannio, incidente mortale: Pino muore a 42 anni

Pino viaggiava sulla sua Honda lungo la provinciale per rientrare a casa quando, per ragioni da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote schiantandosi contro un muro. Un automobilista di passaggio ha allertato i sanitari. Sul posto sono giunti gli uomini del 118 con un’ambulanza di rianimarlo.

Troppo gravi le ferite riportate dopo il violento impatto. E il cuore di Pino, che abitava a Campobasso, ha smesso di battere. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Morcone che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente. In serata la notizia si è diffusa a Campobasso, la città in cui Pino viveva, destando dolore e sgomento tra chi lo conosceva e sui social ha espresso il proprio cordoglio.