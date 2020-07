Arrivano le condanne per i killer della piccola Noemi. Sono stati condannati Armando e Antonio Del Re, rispettivamente a 18 anni e 14 anni di carcere. La notizia la riporta il Mattino. Il processo si è celebrato con il rito abbreviato. Al termine della requisitoria i pm antimafia Antonella Fratello e Simona Rossi avevano chiesto 20 anni di carcere per i due fratelli. Confermata dai giudici l’aggravante mafiosa in relazione al tentato omicidio, stralciata invece in relazione alla ricettazione di una moto utilizzata durante le fasi dell’agguato.

I due sono stati ritenuti responsabili del ferimento della piccola Noemi in piazza Nazionale, avvenuto a maggio del 2019, durante un agguato finalizzato ad uccidere Salvatore Nurcaro, poi sopravvissuto.

inlineadv

Condanne killer Noemi

Armando Del Re, ritenuto l’autore della sparatoria, fu preso pochi giorni dopo l’agguato in provincia di Siena, dove si nascondeva in stato di latitanza. Il fratello Antonio, invece fu fermato nell’hinterland napoletano, nei dintorni di Nola: avrebbe dato supporto logistico ad Armando e lo avrebbe aiutato nel corso del raid.

L’uomo avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco in Piazza Nazionale lo scorso 3 maggio: il suo bersaglio era Salvatore Nurcaro, 31 anni, ma nel raid rimase colpita anche la bimba di 4 anni e la nonna.

Leggi anche: Noemi, parla Armando Del Re: “Sono innocente, non c’entro niente”

Napoli. Un anno dal ferimento di Noemi, la lettera dei genitori: “Tu sei il simbolo della resistenza”