Napoli. Un anno dal ferimento di Noemi, la lettera dei genitori: “Tu sei il simbolo della resistenza”

Napoli. Un anno fa la vita della piccola Noemi cambiava per sempre. Lo scorso 3 maggio del 2019 una bambina di 4 anni veniva colpita per errore in un agguato di camorra a piazza Nazionale.

Dopo aver trascorso settimane all’ospedale Santobono perché ferita da un proiettile mentre era con la nonna, Noemi non ha mai pensato di arrendersi. Oggi sta meglio ma è costretta a portare un busto ortopedico. Lo indossa tutto il giorno ed è anche sottoposta a costanti controlli con la possibilità di una nuova operazione. A un anno dal ferimento, i genitori di Noemi, Tania e Fabio, hanno deciso di scriverle una lettera.

“Cara Noemi, siamo mamma e papà.Questa lettera è per te.Sono le 3.00 di notte e come spesso capita da un anno a questa parte, facciamo fatica a dormire.Ci perdiamo a guardarti e ad accarezzarti, a volte cerchiamo di capire quanta sofferenza e quanto dolore tu abbia provato. Se solo avessimo saputo che quel maledetto pomeriggio del 3 maggio di un anno fa, ci avrebbe travolto una tragedia inimmaginabile, per colpa di questo “cancro” chiamato camorra, che pensa di fare i proprio comodi per i suoi sporchi affari, mentre le leggi lo permettono e solo quando avviene una tragedia simile si cerca di cambiare! Se avessimo saputo…quel giorno ti avremmo stretto a noi, chiusi in casa o addirittura saremmo volati in un luogo fatto di giochi e di bimbi come te. In quei giorni in cui combattevi tra la vita e la morte, in coma farmacologico, tra il silenzio e la paura l’unica cosa che sentivamo era il suono dei dispositivi che ti tenevano in vita! Mamma, papà e tu amore mio, ci siamo fatti una promessa in quei giorni. Tu hai promesso di resistere e di combattere per noi. E l’hai fatto in un modo pazzesco, anche i dottori dicevano sempre che “eri nata per combattere”!! Noi ti abbiamo promesso invece di proteggerti e vederti felice insieme alla nostra piccola Greta! Le altre cose, come sai piccola, resteranno per sempre in quella stanza e nei nostri cuori! Amore quello che vogliamo dirti è che sei una forza della natura, fai tutto con una semplicità e una forza sbalorditiva. Ci stai guidando e ci dai gioia e soprattutto la forza per andare avanti per ritrovare di nuovo la nostra quotidianità. La strada sarà lunghissima, ma con te al nostro fianco, niente è impossibile, perché come dice il nostro avvocato Vincenza Rando, tu sei il simbolo della “resistenza”! Vogliamo ringraziare tutti coloro che ancora oggi ci sono vicini, come se fosse il promo giorno: Amici, familiari, istituzioni, fondazioni, tutti i dottori del Santobono, il particolare il Dottor Cardone e la direttrice Minicucci e anche il nostro avvocato Vincenza Rando.Grazie a tutti di vero cuore. Ma grazie soprattutto a te piccola Noemi. Sei la bimba più coraggiosa di tutto il mondo”.