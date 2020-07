Drammatico ritrovamento a Castel Volturno. Una donna nuda, senza vita, è stata ritrovata nella mattinata di oggi in via Giorgio Vasari. Ancora da ricostruire le circostanze del decesso.

Castel Volturno, donna nuda trovata morta in casa: è giallo

Secondo quanto riportato da Casertace.it, la vittima era adagiata esanime nel bagno della sua abitazione. Era nuda e non dava segni di vita. Sembra che l’abitazione ospitasse due persone agli arresti domiciliari. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso. La salma è finita sotto sequestro. Molto probabilmente la Procura della Repubblica disporrà l’esame autoptico sul corpo della donna. Gli investigatori al momento non escludono alcuna pista, neanche quella della morte violenta.

inlineadv