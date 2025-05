Castel Volturno. Si nascondeva in una villetta in condizioni fatiscenti, a pochi passi dal fiume Volturno, ma la sua fuga è finita. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Casal di Principe hanno arrestato un uomo di 53 anni, destinatario di un ordine di carcerazione per reati contro il patrimonio ed evasione, commessi tra il 2014 e il 2018 nella provincia di Napoli.

Castel Volturno, si nascondeva in una villetta fatiscente per sfuggire alla cattura: arrestato 53enne

L’uomo, ormai latitante, aveva cambiato più volte domicilio tra la provincia partenopea e il litorale domitio per sottrarsi alla cattura. A individuarlo sono stati i poliziotti di Casal di Principe, che dopo un’attenta attività investigativa lo hanno rintracciato e bloccato nella zona di Castel Volturno. Dopo le formalità di rito, il 53enne è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove sconterà una pena superiore ai due anni di reclusione.