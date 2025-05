Sorpreso a violare gli obblighi della sorveglianza speciale, ha provato a farla franca fornendo false generalità ma è stato scoperto e arrestato. L’uomo, un 37enne domiciliato a Varcaturo (Giugliano), è stato fermato in via Paganini di Castel Volturno mentre era alla guida di un’autovettura Fiat Panda.

Fermato a Castel Volturno fornisce false generalità: arrestato sorvegliato speciale di Giugliano

L’uomo aveva il divieto di soggiorno in Castel Volturno. Fermato per un controllo dai carabinieri della locale Tenenza, era sprovvisto di documenti di riconoscimento. In stato di agitazione, ha tentato di farla franca fornendo ai carabinieri false generalità. I militari dell’Arma, a seguito di accertamenti, hanno poi scoperto le vere generalità traendolo in arresto. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.