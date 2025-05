Maxi sequestro nel settore della cantieristica navale. Nella giornata di oggi, i militari della Guardia di Finanza – Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Napoli Nord, insieme al Comando Provinciale di Caserta e alla Compagnia di Mondragone – hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di due imprenditori operanti nel settore.

Sequestri per oltre 800mila euro nel settore nautico: due imprenditori di Castel Volturno nei guai

I due soggetti, entrambi residenti a Castel Volturno, sono indagati per bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord – Sezione Criminalità Economica – hanno portato alla luce una serie di condotte gravemente illecite. In particolare, i due imprenditori avrebbero fraudolentemente sottratto beni e risorse dalla società in fallimento – tra cui imbarcazioni, liquidità e altri beni aziendali – per poi reinvestirli in una nuova società “clone” costituita ad hoc, arrecando così un danno rilevante al ceto creditorio.

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato una sistematica omissione nel versamento di imposte e contributi previdenziali, che avrebbe aggravato ulteriormente l’esposizione debitoria della società originaria, portandola al fallimento. I fondi e i beni sottratti, che avrebbero dovuto essere utilizzati per adempiere agli obblighi fiscali, risultano invece essere stati distratti dolosamente dai due indagati.

Il provvedimento cautelare ha portato al sequestro di somme pari a 54.800 euro, di un’imbarcazione del valore stimato di circa 20mila euro e di beni per un valore complessivo di 748.115,47 euro, ritenuti frutto delle condotte illecite.