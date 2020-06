Si chiamava Evelina Federigo, aveva 40 anni ed era originaria di Benevento. Aveva trovato lavoro fuori regione come postina. Ma i suoi sogni di mamma e moglie sono stati stroncati da un incidente avvenuto a Montebelluna, in provincia di Treviso.

Incidente al Nord: muore mamma postina di 40 anni originaria di Benevento

L’incidente risale ad alcuni giorni fa. La donna, al volante di una Fiat Panda aziendale delle Poste Italiane, stava attraversando la Feltrina, da via Argine in direzione di via Meucci, quando si è scontrata con una Porsche. Lo schianto è stato violentissimo. I sanitari del 118 l’hanno trasportata all’ospedale di Treviso, dove è spirata dopo tre giorni di agonia nel reparto di rianimazione.

Su decisione della famiglia gli organi di Evelina Federigo sono stati donati. Il 54enne alla guida della Porshe, un noto imprenditore italiano, è rimasto a sua volta ferito, in modo più lieve, ed era stato trasportato da un’ambulanza del Suem 118 all’ospedale di Montebelluna. Sull’incidente indaga anche la polizia locale. A determinare il violento impatto sarebbe stata l’alta velocità.