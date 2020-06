Grave lutto per Marco Masini. Il padre del cantante, Giancarlo, è morto il 18 giugno come fa sapere Il Resto del Carlino. I funerali del padre del cantante fiorentino si sono svolti ieri, in forma privata alle cappelle del commiato dell’Ofisa di Rifredi. Alle esequie hanno partecipato pochi parenti e amici di Marco Masini tra cui Leonardo Pieraccioni e il musicista e autore Beppe Dati.

Marco Masini, morto il papà: il tweet delle Fiorentina

Ad esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa del padre di Marco Masini è la Fiorentina. La società di calcio si è unita al dolore della famiglia attraverso un tweet. “La Fiorentina esprime cordoglio e vicinanza al grande tifoso viola Marco Masini per la scomparsa del padre e si unisce al dolore della sua famiglia”, cinguetta la società viola. Nessun messaggio, invece, da parte di Marco Masini. Tuttavia, sotto l’ultima foto pubblicata su Instagram, il cantante scriveva: “Stadi vuoti, negozi vuoti, treni vuoti, vita vuota”. Riservato, l’artista sta così vivendo in totale riservatezza il proprio dolore per l’importante perdita.