Sono ore di angoscia e apprensione per la comunità di Afragola, dove si cerca senza sosta Martina Carbonaro, una ragazza di soli 14 anni scomparsa nel nulla nella serata di ieri.

Afragola, Martina scomparsa nel nulla: la 14enne era uscita per una passeggiata

L’allarme è scattato poco dopo le 20:30, quando la giovane non ha fatto ritorno a casa e ha smesso di rispondere al telefono. Da quel momento, di lei nessuna traccia.

Martina era uscita con un’amica intorno alle 19 per una passeggiata e un gelato. Secondo quanto riferito dalla madre, la ragazza avrebbe avuto una breve conversazione con il suo ex fidanzato nei pressi dell’attività in cui si trovava. L’ultima comunicazione risale proprio alle 20:30, quando Martina ha risposto alla chiamata della madre dicendo che stava per rientrare. Poi il silenzio.

I genitori, disperati, si sono subito rivolti ai carabinieri di Afragola e nella stessa serata hanno sporto denuncia di scomparsa. Parallelamente, la famiglia ha lanciato un appello sui social, chiedendo l’aiuto di chiunque possa avere visto la ragazza o sappia qualcosa.

Al momento della scomparsa, Martina indossava una maglietta, jeans e scarpe nere. Non si era mai allontanata prima, né aveva dato segnali di disagio tali da far temere una fuga volontaria, assicurano i familiari.

Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare immediatamente il numero 375 7987705, messo a disposizione dalla famiglia, o a rivolgersi direttamente ai carabinieri di Afragola. Ogni minuto può essere decisivo.