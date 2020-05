Frattamaggiore. Non ce l’ha fatta Gianni, il ragazzo di 24 anni rimasto ferito in un terribile incidente, che avvenne in via Fiume, a Frattamaggiore, nella notte tra il 23 e il 24 maggio.

Frattamaggiore, incidente tra due scooter: Gianni non ce l’ha fatta

Gianni fu trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, ma dopo sei giorni di agonia il giovane è spirato. Quella notte a Frattamaggiore il 24enne, residente al Parco Verde di Caivano, era a bordo del suo scooter quando – per motivi ancora in fase di accertamento – si è scontrato frontalmente con un altro ciclomotore all’incrocio tra via Fiume e Prima Traversa Fiume.

Immediatamente furono allertati i soccorsi. Il giovane fu trasportato al nosocomio napoletano in gravissime condizioni. I medici hanno tentato di tutto per salvargli la vita, ma alla fine il ragazzo non ce l’ha fatta. Nel sinistro stradale il 24enne è stato disarcionato dalla sella, finendo rovinosamente sull’asfalto. Sul luogo dell’incidente accorsero anche gli agenti di Polizia del locale commissariato e i carabinieri per i rilievi del caso.