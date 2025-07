Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, a Casoria, nel napoletano. A restare gravemente ferito è stato un ragazzo di appena 13 anni, ora ricoverato in condizioni critiche all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

Casoria, scontro tra scooter e bici elettrica: 13enne gravissimo al Santobono

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri intervenuti sul posto, il giovane era in sella a una bicicletta elettrica quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con uno scooter guidato da un uomo.

L’impatto è stato violento. Il 13enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ambulanza al Santobono, dove è arrivato in codice rosso. I medici lo hanno intubato e la prognosi resta riservata. Le sue condizioni sono considerate gravissime.

Il conducente dello scooter, invece, è stato medicato all’ospedale di Acerra: ha riportato la frattura del setto nasale e una prognosi di quindici giorni. I militari dell’Arma stanno ora cercando di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente attraverso rilievi tecnici e testimonianze.