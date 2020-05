Frattamaggiore, giovane ferito nel primo weekend di movida: grave dopo un incidente

Dramma a Frattamaggiore. Nel primo giorno della movida dopo il lockdown un giovane è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. A riportare la notizia è stato il portale Nanotv.it.

Frattamaggiore, giovane gravemente ferito in un incidente

Poco dopo mezzanotte ieri due scooter si sono scontrati frontalmente in via Fiume. Uno dei due centauri ha avuto la peggio ed è rovinato a terra. Il rumore dell’impatto tra i due veicoli ha svegliato decine di residenti. I sanitari del 118 hanno trasportato il ferito all’ospedale Cardarelli di Napoli in gravissime condizioni. Il ragazzo è attualmente ricoverato. Stando alle prime informazioni, si tratta di un giovane del parco Verde di Caivano.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. I due scooter si sono scontrati all’incrocio tra via Fiume e Prima Traversa Fiume. Nel sinistro la vittima è sbalzata dalla sella finendo sull’asfalto. Sul posto sono sopraggiunti gli agenti di Polizia del locale commissariato e i carabinieri. La strada è stata interdetta al traffico veicolare per diverse ore così da consentire i rilievi del caso. Ad indagare sono i militari dell’Arma.