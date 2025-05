Non ce l’ha fatta Daniela Strazzullo, la 31enne ferita a colpi d’arma da fuoco a Volla da Ilaria Capezzutto, 34 anni, con cui aveva una relazione sentimentale. La giovane è deceduta questa mattina all’Ospedale del Mare, dov’era ricoverata in gravi condizioni dalla notte di mercoledì 21 maggio.

Notte di sangue a Volla: Daniela non ce l’ha fatta. Morta la 31enne ferita da Ilaria

Le ferite riportate da Daniela sono state ritenute troppo gravi e il suo cuore ha cessato di battere nonostante gli sforzi del personale medico di tenerla in vita. La donna si trovava insieme a Ilaria Capezzuto in via Sturzo a Volla, all’interno di una Renault Captur, quando, probabilmente al culmine di una discussione o di un litigio, Ilaria ha fatto fuoco con una pistola detenuta illegalmente e ha colpito la compagna alla testa. Dopo lo sparo, la 34enne è scesa dall’auto e si è allontanata in direzione Napoli, via Pinocchio, per poi togliersi la vita con la stessa arma.

Nonostante entrambe le vittime fossero già note alle forze dell’ordine per alcuni precedenti penali (Daniela è tra l’altro la figlia di Errico Strazzullo, detto “Peperone”, ras di camorra della zona della “Torretta”), secondo i carabinieri il movente è di natura passionale. Forse un amore non corrisposto o una storia finita avrebbe spinto Ilaria a uccidere la donna di cui era innamorata. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e capire dove e come la 34enne – madre di una figlia minorenne – sia riuscita a procurarsi la pistola con cui ha messo fine a due vite.