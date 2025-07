Un nuovo spazio sportivo accessibile a tutti sorgerà ad Aversa grazie al finanziamento di 200mila euro ottenuto nell’ambito del bando nazionale “Sport Illumina”, promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo Sport e attuato da Sport e Salute S.p.A.

“Sport Illumina”, Aversa tra i Comuni beneficiari: fondi per nuovo playground

Il Comune di Aversa rientra ufficialmente tra gli enti beneficiari del progetto, che mira a realizzare playground gratuiti e inclusivi all’interno di spazi pubblici. A farsi promotrice dell’iniziativa è stata la consigliera comunale Federica Nicolò. “Riceveremo un contributo di 200.000 euro, interamente finanziato dal Ministero, che si occuperà anche della realizzazione dell’opera e della sua manutenzione per i prossimi sei anni”, fa sapere il sindaco Franco Matacena. Tre le aree individuate dall’Ente per ospitare il nuovo spazio: via Pastore, via Modigliani e via Michelangelo. La scelta definitiva è ora al vaglio del Ministero, che effettuerà nei prossimi giorni i sopralluoghi tecnici necessari prima di procedere con l’approvazione finale. “Crediamo nello sport come occasione di inclusione, salute e socialità. Ogni giorno ascoltiamo la voce dei cittadini – tra suggerimenti, critiche e proposte – per migliorare il nostro operato”, ha concluso il primo cittadino.