Giugliano, sventura nella tragedia il padre del piccolo Anthony si ribalta con l’auto

Una giornata nera di quelle che purtroppo una famiglia di Varcaturo non dimenticherà mai più. Non solo la morte del piccolo Anthony annegato nella piscina di casa a soli 4 anni. Anche il padre che viaggiava con l’altro fratellino ha avuto un terribile incidente. Tornando dall’ospedale di Pozzuoli, dove è stato portato il bambino, si è ribaltato con la sua auto. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al nosocomio flegreo. Stando a quanto riporta Il Mattino, in codice rosso, cioè in gravi condizioni. L’incidente ha paralizzato per più di un’ora la Ss7quater tra Licola e Quarto. Il papà secondo una prima ricostruzioni stava tornando a casa per prendere un vestitino al piccolo: non si sa per quale motivo ha perso il controllo dell’auto. L’altro figlio non ha riportato lesioni e sta bene.

Indagini sulla piscina

Un doppio shock per la povera madre: non solo ha dovuto affrontare la terribile e inumana perdita del figlio ma anche visto arrivare il marito malconcio in pronto soccorso. Un calvario che i carabinieri di Giugliano guidati dal capitano Coratza ora cercheranno di capire se si poteva evitare. La piscina infatti, costruita dal nonno anni fa, è stata sequestrata per verificare se fosse a norma.