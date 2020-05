Tragedia a Giugliano, Anthony annega in piscina e muore a 4 anni

GIUGLIANO. Dramma questo pomeriggio a Giugliano. Un bimbo di 4 anni è annegato nella piscina di casa ed è morto. E’ accaduto intorno alle 14 a Varcaturo, in un’abitazione di via Ripuaria.

Il piccolo era in casa con la sorella quando si sarebbe sporto dalla finestra della sua camera cadendo nella piscina. La ragazza non si sarebbe accorta di quanto accaduto. Il piccolo è così annegato. Inutile la corsa in ospedale. Per il bimbo non c’è stato nulla da fare. I genitori pare in quel momento non fossero in casa. Il piccolo si chiamava Anthony C.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Giugliano guidati dal capitano Andrea Coratza. La salma del piccolo è stata sequestrata. Sul corpo del bimbo sarà effettuata l’autopsia.

Foto di repertorio.