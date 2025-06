Doveva essere un momento di relax, si è trasformato in una tragedia. Un giovane di 30 anni, di nazionalità gambiana, è morto annegato ieri pomeriggio nella piscina dell’agriturismo “La Colombaia”, a Capua, rinomata struttura immersa nel verde della periferia casertana. Il dramma si è consumato intorno alle 19 di ieri, venerdì 20 giugno, sotto gli occhi attoniti degli ospiti presenti.

Tragedia in piscina a Capua: 30enne si tuffa per un bagno rinfrescante e muore annegato

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo – ospite della struttura insieme a un amico cingalese – si sarebbe immerso in acqua per un bagno rinfrescante ma non sarebbe più riemerso. A notare per prima il corpo immobile in piscina è stata una donna a bordo vasca, che ha immediatamente dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Capua. Purtroppo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: il giovane era già deceduto. Le forze dell’ordine, che al momento mantengono il massimo riserbo, ipotizzano un malore improvviso, forse un arresto cardiocircolatorio, come possibile causa della morte. Solo l’esame autoptico, previsto presso l’ospedale di Caserta, potrà fare piena luce sull’accaduto.

La vittima, riferiscono fonti interne alla struttura, avrebbe dovuto lasciare l’agriturismo nella giornata di ieri, ma a causa dello sciopero dei treni aveva deciso di trattenersi una notte in più. “Siamo profondamente addolorati” – ha dichiarato il titolare de La Colombaia – “È stato un evento tragico e del tutto imprevedibile”. Ora si attendono gli esiti degli accertamenti medico-legali e delle testimonianze raccolte per chiarire ogni dettaglio dell’incidente.