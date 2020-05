De Luca si compra il primo smartphone e batte Trump nelle dirette

Campania. Smartphone nuovo e numeri da capogiro. Il governatore Vincenzo De Luca nell’ultima diretta Facebook del 19 aprile ha raggiunto quota 113mila utenti live. Contro ai circa 70mila della diretta social di Trump.

De Luca ha praticamente doppiato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, live dalla Casa Bianca. La diretta del presidente USA avveniva in contemporanea a quella del presidente della regione Campania.

Certamente non sono numeri assoluti, ma questo ci fa capire quanto Vincenzo De Luca ha ricevuto e sta ricevendo tutt’ora consensi dalla popolazione campana e non. Ricordiamo il caso di Naomi Campbell del 24 marzo scorso in cui invita Trump a seguire le orme della Campania. “Listen America, listen”.

“Stiamo raggiungendo numeri da politica Usa”, ha detto un membro dello staff di Vincenzo De Luca. “Fino a poco tempo fa avevo ancora un vecchissimo cellulare — racconta De Luca —, ma ora che ho uno smartphone nuovo ho anche imparato a smanettare su Facebook”.