Inseguimento in pieno giorno tra via Partenope e Borgo Marinari, a Napoli, dove un uomo è stato bloccato dagli agenti della Polizia Locale dopo aver messo a segno almeno due furti all’interno di un ristorante. Decisivo il coraggio delle vittime, una coppia di turisti, che lo ha rincorso attirando l’attenzione degli operatori in servizio nella zona.

Furti nel ristorante a Napoli: ladro inseguito dai turisti e bloccato con 4 smartphone rubati

L’uomo, un cittadino marocchino di 31 anni, è stato intercettato a poche decine di metri dal luogo del furto. Addosso aveva lo smartphone appena sottratto alla coppia. Gli agenti hanno poi scoperto che si era reso responsabile di un secondo furto con la stessa modalità, riuscendo così a recuperare anche il secondo dispositivo e a restituirlo al legittimo proprietario.

Durante la perquisizione sono stati trovati altri due cellulari, di cui il 31enne non ha saputo spiegare la provenienza. I telefoni sono stati sequestrati, in quanto ritenuti oggetti pertinenti a reati analoghi.

Condotto in Questura per l’identificazione, l’uomo è risultato privo di documenti e in posizione irregolare sul territorio italiano. È stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato e violazione delle norme sull’immigrazione. Gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria su disposizione del Pubblico Ministero di turno.