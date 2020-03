Naomi Campbell condivide messaggio di De Luca: “Ascolta America”, Listen America, listen!

Naomi Campbell e Vincenzo De Luca. Naomi Campbell invita gli Stati Uniti (Listen America, listen!) a prendere esempio da Vincenzo De Luca, governatore della Campania, e da altri presidenti di regione, sulle linee dure adottate per contenere il contagio del Coronavirus. La modella, infatti, ha postato sul suo profilo Instagram un video con gli appelli di vari governatori e sindaci italiani nei confronti dei loro concittadini, per invitarli al rispetto delle regole ed evitare così il contagio da Coronavirus.

Un gesto per informare inglesi e americani sui rischi che si corrono nel prendere ‘sottogamba’ l’emergenza Covid-19. Ad aprire il video della modella, da sempre legata all’Italia per aver sfilato per Armani e Versace, oltre ad essere stata compagna dell’imprenditore Flavio Briatore, c’è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il governatore ‘sfila’ con i sottotitoli mentre invita gli studenti a non dare feste di laurea, ‘minacciando’ di far intervenire i carabiniere “col lanciafiamme”.

Leggi anche >> Ordinanza di De Luca

Naomi Campbell e De Luca: il post su Instagram

E’ per questo che diversi influencer, sensibili alla causa, stanno provando a informare i propri connazionali su quelli che sono i rischi e le precauzioni che il mondo è chiamato a seguire. Tra queste Naomi Campbell, che per provare a sensibilizzare gli americani ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, che vanta 8,7 milioni di seguaci, i video di alcuni sindaci e presidenti regionali italiani che invitavano i propri concittadini a rispettare le regole, anche in maniera colorita ma comunque decisa.

Qualità che Naomi ha apprezzato, così come la citazione a ‘Io sono Leggenda’, il film con Will Smith che immagina un futuro dispotico dove un virus ha decimato la popolazione mondiale rendendo i sopravvissuti dei vampiri.

Profilo instagram di Naomi Campbell