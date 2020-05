Napoli, festa al Santobono per la piccola Noemi: accolta con torta e striscioni

Napoli. Ad aspettarla una grande torta, striscioni colorati lanciati dalle finestre dai piccoli pazienti, dai medici e dagli infermieri che si presero cura di lei esattamente un anno fa.

Napoli, Festa al Santobono per la piccola Noemi

All’Ospedale Santobono di Napoli si è festeggiata la vittoria della piccola Noemi, la bambina napoletana ferita in un agguato a Piazza Nazionale il 3 maggio del 2019.

“Ci tenevamo a incontrarla – ha spiegato Anna Maria Minicucci, direttore generale del Santobono – ed è stato organizzato nel primo giorno utile, dopo il lockdown, con tutte le precauzioni del caso”. La bambina è stata molto contenta della sorpresa “anche perché non aveva paura dell’ospedale in sé – ha continuato Minicucci – come ospedale pediatrico, cerchiamo sempre di creare una dimensione umana e spesso, come nel caso di Noemi, si creano relazioni forti con la famiglia e con i bambini”.

L’agguato

E’ trascorso un anno dal ferimento di Noemi. Accadde lo scorso 3 maggio 2019. A Piazza Nazionale, nei pressi della Stazione Centrale Garibaldi di Napoli.

Noemi, quattro anni, era con la nonna quando entrambe erano state raggiunte da alcuni colpi di pistola. A sparare, secondo le ricostruzioni giudiziarie, Armando Del Re, che con il fratello Antonio Del Re si erano prefissi di portare a compimento un agguato ai danno di Salvatore Nurcaro, rimasto ferito. I due saranno processati con rito abbreviato. Rimandata per due volte a causa del coronavirus, la seconda udienza è stata fissata al 9 giugno.